استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 10 آخرين في العدوان الصهيوني على نابلس

أعلنت وزارة الصحة بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب الفلسطيني محمد حسن محمد عساف (34 عامًا) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بلاغ سابق لها، عن « وصول 11 إصابة إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حتى الآن نتيجة العدوان الصهيوني على نابلس، بينها إصابة حرجة جدًا، و7 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها في العين، وإصابة بالدهس بآلية عسكرية للاحتلال ».

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