استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد طفل فلسطيني ليلة أمس الثلاثاء، وأصيب 32 آخرون بالرصاص أحدهم في حالة حرجة، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في القلب.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل، بإصابة 10 شبان بالرصاص الحي أحدهم بصورة حرجة في البطن، كما أصيب 22 شابا بالرصاص المغلف بالمطاط، و3 شبان بالشظايا و75 بالغاز السام والمدمع.

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