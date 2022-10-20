استشهاد عدي التميمي في اشتباك مسلح مع الاحتلال شرق القدس



استشهد الفلسطيني عدي التميمي (22 عاما)، مساء الأربعاء، برصاص حراس أمن صهاينة عند مدخل مستوطنة قرب مدينة القدس، عقب إطلاقه النار على أحدهما، وبعد 11 يوما من عمليات تمشيط واسعة للاحتلال بحثا عنه.

واستنادا للقناة العبرية 12 ، فقد أطلق التميمي النار من بندقيته على « حراس الأمن »، وبدأ يقترب من الحاجز عبر الأشجار المجاورة ووصل إلى مسافة ثلاثة أمتار من الحاجز وحاول إصابة الحراس، فردّ أحدهم بسرعة وأطلق النار عليه ما أدى إلى سقوطه أرضا ». وفق قولها.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد « حاول حارس آخر إطلاق النار، ولكن إحدى الرصاصات التي أطلقها عدي التميمي أمس، أصابت مخزن سلاح أحد الحراس خلال الاشتباك، مما أدى إلى تعطيله، ليقوم بسحب مسدس وإطلاق النار عليه ».

وتابعت القناة: « استمر التميمي في الرد بإطلاق النار حتى بعد إصابته، وهو ملقى على الأرض، كما واصل « رجال الأمن » إطلاق النار عليه حتى تم تحييده وسحب السلاح منه ».

وزعمت القناة، أن الجنود الذين وصلوا إلى المنطقة، وجدت مع « التميمي » قنبلة يدوية الصنع، لكن لم يكن لديه وقت لاستخدامها.

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