استشهاد فلسطينييْن وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

استُشهد شابان فلسطينيان اليوم السبت، وأُصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، عقب اقتحام مخيم طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.

وأوضحت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ووثّق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيدين.

كلمات البحث :الاحتلال;الضفة الغربية;فلسطينيَين;مخيم نور الشمس