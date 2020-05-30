استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال في القدس

عمدت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم السبت، وعلى مقربة من مدرسة لذوي الإعاقة الخاصة بالقدس المحتلة، إلى إطلاق 10 رصاصات صوب شاب يُدعى إياد خيري الحلاق (32 عامًا) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعوى الاشتباه بحيازته مسدسا قبل أن تتراجع، وتقرّ أنها لم تعثر بحوزته على شيء مبررة الجريمة بعدم انصياع الشهيد لنداءات الجنود.

واقتحمت قوة من شرطة ومخابرات الاحتلال بعد الحادث منزل العائلة لتبلغها باستشهاد نجلها.

ووفقا لرواية أحد أقرباء الشهيد فإن إياد من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني بطئا في النمو، ولديه مشكلة في السمع، وتفكيره لا يتجاوز تفكير طفل في السابعة من عمره، مضيفا بأن جنود الاحتلال، عندما نادوا عليه أصيب بحالة من الخوف والهلع، ما جعله يركض، فأطلق عليه جنود الاحتلال 10 رصاصات عن سبق إصرار وترصد، ما أدى لاستشهاده على الفور.

كلمات البحث :الاحتلال;الاحتياجات الخاصة;فلسطيني