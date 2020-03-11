استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال التصدي لاقتحام الاحتلال جبل العرمة

استشهد شاب فلسطيني اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس بالضفة الغربية وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق خلال التصدي لاقتحام الاحتلال جبل العرمة.

وذكرت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية، بأن الشهيد البالغ من العمر 17 عاما استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس صباح اليوم.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين المرابطين على الجبل للتصدي لتهديدات المستوطنين باقتحامه والاستيلاء عليه ما أدى إلى إصابة 60 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق بينهم إصابة خطيرة بالرصاص في الرأس.

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