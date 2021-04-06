استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

استشهد فلسطيني وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، بعد اطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، استشهاد المواطن أسامة صدقي منصور (42 عاما) من قرية بدو شمال غرب القدس، بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا، فيما أصيبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر، وجرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث وصفت حالتها بالمستقرة.

وقال شهود عيان بينهم مدير مكتب إقليم حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد لـوكالة الأنباء الفلسطينية « وفا »، إن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة صوت أسفل السيارة التي كان يستقلها الشهيد وزوجته عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، فحرك سيارته خشية على حياته، فأطلق جنود الاحتلال عليه النار على شارع بير نبالا- الجيب، منوها إلى أن ما جرى هو إعدام ميداني بكل تفاصيله، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا.

كلمات البحث :استشهاد;الاحتلال;القدس;فلسطيني