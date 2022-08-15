استشهاد فلسطيني واعتقال 24 شخصا من الضفة

استُشهد فجر اليوم الاثنين، الشاب محمد الشحام من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله وتلقى رصاصة مباشرة في رأسه ثم قامت قوات الاحتلال بنقل جثمان الشهيد واحتجازه.

وكانت قوة صهيونية خاصة، داهمت منزل عائلة الشهيد الشحام وأطلقت النار من مسافة صفر على رأسه، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من 40 دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق عن استشهاده.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم ، جنين واندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة، كما اعتقلت 24 مواطنا من محافظات الضفة.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين و7 آخرين من بيت لحم وشابا من نابلس، واعتقلت أسيرين محررين من جنين، و4 فلسطينيين من القدس.

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