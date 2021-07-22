استشهاد معتقل فلسطيني داخل زنزانته بالقدس المحتلة

استُشهد مساء الأربعاء، الشاب الفلسطيني عبده يوسف الخطيب التميمي البالغ من العمر 43 عامًا داخل مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ « المسكوبية » في القدس المحتلة.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » إن الشاب التميمي من مخيم شعفاط استشهد أثناء احتجازه في معتقل المسكوبية بالقدس، محملا الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

وأضاف المتحدث بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت التميمي يوم الأحد الماضي على خلفية مخالفة سير.

من جهتها، أفادت عائلة التميمي أن شرطة الاحتلال أبلغتهم باستشهاد ابنهم عبده بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في « المسكوبية »، مشيرةً إلى أنه أب لأربعة أطفال ولم يكن يعاني من أية أمراض.

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