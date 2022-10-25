استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في نابلس ورام الله

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، 5 منهم خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الغاشم اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من مدينة نابلس، وسمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء، وعقب ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تساندها طائرات مسيرة.

وأعلنت الوزارة، عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 20 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس، بينها 3 إصابات بحالة خطرة.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الفتى قصي التميمي برصاص قوات الاحتلال الصهيوني الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

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