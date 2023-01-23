استقالة الحكومة الكويتية

أعلنت وسائل إعلام كويتية اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية استقالت اثر خلافات مع مجلس الأمة على خلفية قوانين « شعبوية » .

وذكرت مواقع اخبارية كويتية، أن « استقالة الحكومة اليوم، تأتي بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بتلك القوانين ».

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 جانفي الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار « أعباء مالية » متعلقة بأزمة « إسقاط قروض مواطنين ».

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