اعتداء نيس: توجيه الاتهام للتونسي إبراهيم العيساوي وإيداعه السجن

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في بيان لها اليوم الإثنين، أنه تم توجيه الاتهام إلى التونسي إبراهيم العيساوي (21) عاما وإيداعه السجن، على خلفية الاعتداء على كنيسة نوتردام في نيس نهاية أكتوبر المنقضي والذي قتل فيه ثلاثة أشخاص.

وجاء هذا القرار بعد تحسن وضعه الصحي ما مكّن قاضيا متخصصا من استجوابه.

وللتذكير فقد أصيب العيساوي خلال اعتقاله في 29 أكتوبر كما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وفي بداية نوفمبر، نُقل إلى مستشفى في منطقة باريس.

وتم استجوابه من قبل قاض متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام إليه إثر تحسن وضعه الصحي مؤخرا.

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