اعتقال شخص حاول فتح نعش الملكة إليزابيث الثانية

ألقت الشرطة البريطانية ليلة أمس الجمعة، القبض على رجل اقترب من نعش الملكة وحاول فتح غطاء التابوت ، في حادث أصاب المعزين بالذهول.

وتصدى عناصر الشرطة البريطانية للرجل خلال الحادث الذي وقع عند حوالى الساعة العاشرة من ليل الجمعة بقاعة وستمنستر، وسط لندن، حيث يسجى نعش الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الرجل دفع طابورا من المعزين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، وركض صوب التابوت وحاول رفع الغطاء عنه، لكن رجال الأمن تصدوا له.

وأظهرت لقطات إمساك عناصر الشرطة البريطانية بالرجل وطرحه أرضا، قبل أن تتم عملية إخراجه من القاعة، .

ووضع نعش الملكة في قاعة وستمنستر منذ يوم الأربعاء، بعد أن تم إحضاره من قصر باكنغهام، للسماح للناس بالحضور وإلقاء نظرات الوداع على الملكة الراحلة.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية، الليلة الماضية، اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام العام في قاعة وستمنستر.

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