اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

اغتيلَ المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي مساء اليوم الاثنين، على يد مجهولين أمام منزله في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

والهاشمي البالغ من العمر 47 عاماً، خبير بشؤون الجماعات المسلحة، وملف تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى مواقفه المناهضة للفساد المستشري في العراق.

وكشف ضابط التحقيق في مكان الاغتيال لوكالة الصحافة الفرنسية بأن 3 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار من مسافة أمتار على الهاشمي الذي كان يستقل سيارته أمام منزله في منطقة زيونة في شرق بغداد.

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