اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق



اغتيل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر اليوم الجمعة، في ضربة أمريكية استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وفي تعليقه على خبر الاغتيال، هدد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بـ « رد قاس » على العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني وأبومهدي المهندس، فيما حمل وزير الخارجية الايراني جواد ظريف الولايات المتحدة الأمريكية « كل تداعيات مغامراتها المارقة ».

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر الأمر بـ »قتل » الجنرال الإيراني قاسم سليماني، مؤكدة أنه وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأميركيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم ».

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