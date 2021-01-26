افتتاح قنصلية للكيان الصهيوني في دبي

أعلنت وزارة الخارجية للكيان الصهيوني في بيان لها اليوم الأربعاء، افتتاح قنصلية عامة في دبي بالإمارات العربية المتحدة بعد أيام قليلة من افتتاح سفارة مؤقتة في أبو ظبي.

وتتمثل المهمة الرئيسية للقنصلية العامة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين تل أبيب والإمارات العربية المتحدة والعمل على تعزيز العلاقات السياحية والطيران بين البلدين، وفق نص البلاغ.

وقال وزير الخارجية للكيان الصهيوني غابي أشكنازي إنه أكمل وصول رؤساء البعثات الصهيونية إلى المغرب ودبي الخطوة الأولى والمهمة لفتح سفارات للاحتلال جديدة في المنطقة في إطار اتفاقات إبراهيم.

واعتبر وزير خارجية الاحتلال أن افتتاح أربع بعثات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط من قبل وزارة الخارجية الصهيونية هو شهادة حية على التغيرات التي تحدث في المنطقة وعلى السلام الدافيء بين تل أبيب وبين دول المنطقة.

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