الأردن: الدعوة إلى قمة عربية طارئة لإعلان موقف عربي حاسم يرفض «صفقة القرن»

طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني في الأردن في بيان لها، بعقد قمة عربية طارئة، لإعلان موقف عربي واضح وحاسم يرفض « صفقة القرن » ويُعري ويفضح أي دولة عربية تُساند المبادرة الأمريكية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.

وشددت الهيئة على أن ما سُمي بـ « صفقة القرن » تهدد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وتُشكل مساسا وتعديا على المصالح الوطنية الأردنية وتُعطي شرعية للمستوطنات، ولا تنص على السيادة الفلسطينية على القدس.

ونبهت الهيئة إلى أن قبول العالم بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها تل أبيب وتدعمها الإدارة الأمريكية يعني حكما إنهاء الأمم المتحدة وإسقاط أي أثر وقيمة للقرارات الأممية.

من جهته، حذر الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي من « التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية صهيونية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض »، وأكد التمسك بحل الدولتين على أساس حدود 1967.

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