الأردن: حظر نشر التحقيقات في قضية الأمير حمزة

قرّر نائب عام عمَّان حسن العبداللات، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وغيره من المعتقلين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بمسار التحقيق في هذه المرحلة.

وبين العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، بأنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة « فيديوهات »، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية ».

وأضاف أنَّ هذا القرار جاء استناداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و « 38 ج، د » من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.

وفي وقت سابق، قال الديوان الملكي الأردني، مساء الاثنين، إنه « في ضوء قرار الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل الملك هذا المسار لعمّه، الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة ».

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