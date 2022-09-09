الأردن يُعلن الحداد 7 أيام على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

نعى الديوان الملكي الأردني ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي وافتها المنية يوم الخميس.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيدة، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام اعتبارا من يوم الخميس.

وأعرب الديوان عن تأثر الملك وشعب الأردن بوفاة الملكة، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها في هذا الظرف الصعب.

وأكد ملك الأردن في تغريدة له على تويتر أن الراحلة « كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود وكانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة » .

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