الأمريكيون يختارون رئيسهم ..ترامب أم بايدن؟

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ولد دونالد جون ترامب في 14 جوان 1946 بنيويورك، وهو أحد أبرز المستثمرين العقاريين في نيويورك، لا سيما في منطقة مانهاتن كما استثمر في مجالات أخرى بينها الطيران والأغذية والجمال ليصبح في وقت سريع رجلا ثريا .

أما جوزيف روبينيت بايدن فهو من مواليد 20 نوفمبر 1942 وهو سياسيٌ ومحامٍ أمريكي، سبق وعمل كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وقد تعهّد ترامب في حملته الانتخابية بإنهاء فيروس كورونا وبخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة والبناء على التخفيضات التي أقرها في ولايته الأولى، فيما اقترح بايدن خطة ضريبية من شأنها بالفعل زيادة الضرائب، لكنها تستهدف الأثرياء.

وألمح بايدن بوضع سياسات جديدة ، بما في ذلك ضرائب الدخل والأرباح والرواتب والتي ستكون على عاتق الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار في السنة.

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