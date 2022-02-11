الأمم المتحدة ما تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء بليبيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة « ستيفان دوجاريك » خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن المنظمة الدولية لا تزال تدعم « عبد الحميد الدبيبة » بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا .

يُشار إلى أن البرلمان الليبي عيّن وزير الداخلية السابق فتحي باغاشا رئيساً جديداً للحكومة، وقرر اعتماد خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء الاستحقاق خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري الذي اعتمد أمس بالأغلبية.

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