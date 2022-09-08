الملك تشارلز يخلف إليزابيت على عرش بريطانيا

أُعلن اليوم الخميس، عن وفاة ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية وأصبح وريث العرش نجلها تشارلز ملكًا للبلاد.

وأشارت العائلة الملكية إلى تشارلز كملك في إعلان وفاة الملكة إليزابيث. كما أشارت تغريدة العائلة الملكية إلى زوجته كاميلا على أنها ملكة.

وباعتباره وريثًا واضحًا منذ أن كان في الثالثة من عمره، فقد كان الوريث الأطول للعرش في التاريخ البريطاني.

وفي تعليق له على الوفاة، قال الملك تشارلز: « وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي » .

من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية أن الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بُنيت عليها بريطانيا المعاصرة ونمت وازدهرت في كنفها، مؤكدة أن الجميع يشعرون بصدمة شديدة جراء وفاتها.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، وقد نكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة.

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