الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلن الأمين العام للإليزيه، ألكسي كوهلر اليوم الجمعة، عن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية التي تترأسها إليزابيث بورن والتي كانت تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة.

وتضمنت التشكيلة الجديدة وجوها جديدة، فيما احتفظ بعض الوزراء بحقائبهم السابقة، وقال كوهلر، إن أول مجلس لوزراء الفريق الجديد سينعقد يوم الاثنين .

واختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق مع تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو حقيبة الدفاع خلفا لفلورانس بارلي.

وأشار الأمين العام للإليزيه أثناء إعلانه الأسماء الجديدة من على الدرج الأمامي للقصر إلى أن وزير المالية والاقتصاد الحالي برونو لو مير ووزير الداخلية جيرالد دارمانان سيحتفظان بمنصبيهما.

كما عيّنت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن الفرنسية اللبنانية ريما عبد الملك لتولي منصب وزيرة الثقافة.

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