الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

تم مساء اليوم الثلاثاء، الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وقد تولى الرئيس اللبناني ميشال عون التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 20 وزيراً بينهم 6 نساء، وتضمنت زينة عكر وزيرة للدفاع، وناصيف حتي للخارجية، وغازي وزنة للمالية، ومحمد فهمي للداخلية.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى غداً الأربعاء الساعة 11 صباحاً في القصر الجمهوري.

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