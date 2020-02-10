الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع لحماس في غزة

اخر تحديث : 10/02/2020

قصف

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، موقعين للمقاومة جنوب قطاع غزة.
وقصف الطيران المروحي بثلاث صواريخ موقعا في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس جنوب غزة.
كما أغارت الطائرات المروحية في وقت متزامن، موقع التل غرب دير البلح ما الحق أضرارا مادية في الموقعين.
وأشار بيان صادر عن جيش الاحتلال إلى أن مقاتلات حربية أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحماس جنوب غزة، « من بينها مجمع تدريبات وبنى تحتية عسكرية، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه تل أبيب مساء أمس الأحد، على حد زعمه.


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