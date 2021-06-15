الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع للمقاومة بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، مواقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي قطاع غزة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرة حربية للاحتلال استهدفت بصاروخين موقعاً في منطقة معن جنوب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الاقل موقعا اخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات .

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الصهيونية المتاخمة لقطاع غزة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الهمجي الأخير والذي استمر 11 يوماً وراح ضحيته 259 شهيدا وما يقارب 2000 جريح.

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