الاحتلال يحاصر القدس ويغلق شوارعها ومستوطنون يقتحمون الأقصى

‎استباح مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت سلطات الاحتلال حصارا على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، كل مجموعة تتكون من 40 مقتحما، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم، مرتدين زي الكهنوت التوارتي في ذكرى ما يُسمّى بـ « عيد الغفران » وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأكّد موقع « فلسطين اليوم » أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدت على المعتكفين والمرابطين ولاحقتهم لإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، واعتقلت عددا منهم.

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