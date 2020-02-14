الاحتلال يطلب من بريطانيا شمل الضفة الغربية في اتفاقية التجارة الحرة

طلب كيان الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة، من بريطانيا ان تشمل الضفة الغربية في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ستصبح سارية المفعول مطلع العام المقبل عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتقوم الاتفاقية، التي تمت بلورتها قبل دخول البريكزيت حيز التنفيذ، على نفس الشروط الواردة في الاتفاقية بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي والتي تستثني الضفة الغربية وهضبة الجولان.

وأفادت صحيفة « يسرائيل هايوم » بأن بنيامين نتنياهو تحدث مع نظيره بوريس جونسون.

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