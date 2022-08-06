الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 أسرى محررين، ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين، ومن الخليل، اعتقلت 4 فلسطينيين.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال عدوان صهيوني على خانيونس صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى 11 شهيداً.
كلمات البحث :الاحتلال;الضفة الغربية;فلسطين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.