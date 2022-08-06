الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 أسرى محررين، ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين، ومن الخليل، اعتقلت 4 فلسطينيين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال عدوان صهيوني على خانيونس صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى 11 شهيداً.

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