الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اخر تحديث : 06/08/2022

استشهاد شاب وإصابة 40 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 أسرى محررين، ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين، ومن الخليل، اعتقلت 4 فلسطينيين.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال عدوان صهيوني على خانيونس صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى 11 شهيداً.


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