الاحتلال يفرض طوقا عسكريا على حي الشيخ جراح

فرضت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، طوقا عسكريا على حي الشيخ جراح واغلقت كافة الطرق المؤدية إلى الحي الواقع شرق القدس المحتلة، واعتدت على المركبات والحافلات، فيما حلقت طائرة للاحتلال على ارتفاع منخفض فوق بيوت الحي.

وكشفت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت حملات اقتحام وتفتيش واسعة في بيوت الحي كما اقتحمت مدرسة خليل السكاكيني الثانوية للبنات في الحي، واعتقلت فتاة من داخل مدرسة الروضة الحديثة.

كما أغلق الاحتلال حاجز شعفاط العسكري في كلا الاتجاهين.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها تجري عملية بحث عن منفذة عملية طعن أصيبت خلالها مستوطنة صهيونية بجروح.

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