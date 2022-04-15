الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين ويعتقل نحو 400 شخص

اقتحمت فجر اليوم الجمعة، قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى اصابة حوالي 200 مصليا، بينهم اثنان في حالة خطرة، ومنعت سلطات الاحتلال نقلهما إلى المستشفى.

كما اعتقلهم قوات الاحتلال صباح اليوم من داخل المصلى القبلي ما يزيد عن 400 مصلي، وتم نقلهم بالحافلات إلى مركز شرطة تابع للاحتلال ثم سيتم تحويلهم الى معكسر « متسودات ادوميم » .

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