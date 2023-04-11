الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها بتعزيزات عسكرية ويعتقل 5 فلسطنيين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة جنين ومخيمها صباح اليوم الثلاثاء، ودفعت بتعزيزات عسكرية نحو أحياء الهدف والجابريات ومحيط المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال لجنين ومخيمها أُطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا في قدمه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين وحاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال « مستعربون » أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

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