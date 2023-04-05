الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، عدة مواقع في قطاع غزة.

وقد استهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وألحقت به أضراراً جسيمة.

وأطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بأربع قذائف على موقع شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تضرره، إضافة إلى ممتلكات المواطنين المجاورة.

و أطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف صوب موقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية « وفا » .

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