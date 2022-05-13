الاحتلال يقصف منزلا في مخيم جنين بالقذائف ويصيب 10 شبان بالرصاص ويعتقل آخرين

قصفت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الجمعة، منزلا في مخيم جنين، بالقذائف، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح، واعتقلت شابين، وأصابت 5 شبان بالرصاص، ودعست آخر خلال مواجهات في المخيم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأبناء الفلسطينية الرسمية « وفا » بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، وقصفته بالقذائف عدة مرات، وشوهدت أعمدت الدخان تتصاعد من المنزل، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول للمنزل المستهدف.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة أسير محرر وأربعة شبان آخرين بالرصاص، كما دعست إحدى آليات الاحتلال شابا بشكل متعمد في المخيم، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات المدينة.

وفي أعقاب قصف المنزل، استدعت قوات الاحتلال جرافة عسكرية برفقة مدرعات إلى منطقة « الهدف » حيث المنزل المحاصر.

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