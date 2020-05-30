الاحتلال يُجبر شقيقين على هدم منزليهما ذاتيا في القدس



أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني شقيقين فلسطينيين اليوم السبت، على هدم منازليهما ذاتيا، في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وقال الشقيقان في تصريح لوكالة وفا الفلسطينية، إن المنزلين المتلاصقين يعيش فيهما 11 فردا منهم أطفال، وعملية الهدم تمت لتجنب غرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال علينا في حال حضورها لهدم المنزل.

وأوضح الشقيقان أنهما وأطفالهما باتوا في العراء ولا يوجد منزل يؤويهم، ولا يوجد حل آخر سوى هدم المنزل وهو طوب وقرميد، لتجنب الغرامات واعتداءات الاحتلال المستمرة عليهم.

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