الاحتلال يُغلق معبري الجلمة وسالم حتى إشعار آخر

أعلن منسق الحكومة الصهيونية عن اغلاق معبري الجلمة وسالم في منطقة جنين امام نقل البضائع والعمال اعتبارا من يوم غد الخميس حتى اشعار آخر.

وذكر مكتب منسق حكومة الاحتلال انه « في ختام تقييم للوضع الأمني أجراه رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، يعلن منسق أعمال الحكومة في المناط قعن إغلاق معبري الجلمة وسالم أمام نقل البضائع اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. وذلك بالإضافة إلى إغلاق المعبر أمام خروج العمال ودخول عرب تل أبيب ».

واضاف أن وزير الجيش صادق مساء الأربعاء على توصية أجهزة الأمن.

وطالبت الاجهزة الامنية للاحتلال السلطة الفلسطينية بإعادة جثة الشاب الصهيوني إلى عائلته في تل أبيب.

كلمات البحث :الاحتلال;الجلمة;سالم;معبر