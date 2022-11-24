الاحتلال يُغلق معبري الجلمة وسالم حتى إشعار آخر

اخر تحديث : 24/11/2022

معبر جلمة

أعلن منسق الحكومة الصهيونية عن اغلاق معبري الجلمة وسالم في منطقة جنين امام نقل البضائع والعمال اعتبارا من يوم غد الخميس حتى اشعار آخر.
وذكر مكتب منسق حكومة الاحتلال انه « في ختام تقييم للوضع الأمني أجراه رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، يعلن منسق أعمال الحكومة في المناط قعن إغلاق معبري الجلمة وسالم أمام نقل البضائع اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. وذلك بالإضافة إلى إغلاق المعبر أمام خروج العمال ودخول عرب تل أبيب ».
واضاف أن وزير الجيش صادق مساء الأربعاء على توصية أجهزة الأمن.
وطالبت الاجهزة الامنية للاحتلال السلطة الفلسطينية بإعادة جثة الشاب الصهيوني إلى عائلته في تل أبيب.


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