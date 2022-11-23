البرلمان الأوروبي يُصنف روسيا « دولة راعية للإرهاب »

قرر البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، مؤكّدا أن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

كما فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اليوم إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.

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