البيت الأبيض: بايدن خضع لجراحة إزالة ورم جلدي سرطاني صغير

خضع الرئيس الأمربكي جو بايدن البالغ من العمر 80 عاما لعملية جراحية في فيفري الماضي لإزالة ورم جلدي « صغير » تبين أنه سرطاني بعد الفحص، وفق ما أفاد طبيبه الجمعة، مشيرا إلى أنه « تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح ».

وهذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأمريكي في 16 فيفري، هو ذات طبيعة « لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية » وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفا أنه « لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج ».

وقال أوكونر إن خزعة أُخذت من الرئيس الأميركي أكدت إصابته بسرطان الخلايا القاعدية، قبل إزالة الأنسجة المصابة بنجاح. موضحا أن بايدن سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج.

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