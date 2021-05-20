التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

اخر تحديث : 20/05/2021

العدوان الصهيوني غزة

جرى مساء اليوم الخميس، التوصل برعاية مصرية لاتفاق لوقف إطلاق نار « متبادل ومتزامن » في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية من فجر الجمعة (21 ماي) « بتوقيت فلسطين ».
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، « ستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة ».


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