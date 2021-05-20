التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

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التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق ...

الكيان الصهيوني ينفي اتفاقا لوقف اطلاق النار في قطاع غزّة جددت طائرات حربية ومروحية للكيان الصهيوني ، قصفها في ساعة مبكرة من منتصف ليل الأربعاء، على ...

حماس تُعلن التوصل لوقف اطلاق النار مع الاحتلال الصهيوني أعلن المتحدث باسم حركة حماس مساء اليوم الاثنين، التوصل الى وقف لإطلاق النار بين فصائ ...