التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وقوات الاحتلال الصهيوني، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11 ونصف قبيل منتصف الليلة الماضية بعد نحو 36 ساعة من التصعيد في قطاع غزة.

وكشفت المصادر ذاتها بأن المقاومة ستلتزم بالاتفاق طالما التزم به الاحتلال الصهيوني، غير أنها أكدت أن أي اتفاق « سيظل هشاً في ظل عدم التزام الاحتلال به وخرقه بين الحين والآخر ».

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