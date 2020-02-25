التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اخر تحديث : 25/02/2020

اطلاق صاروخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وقوات الاحتلال الصهيوني، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11 ونصف قبيل منتصف الليلة الماضية بعد نحو 36 ساعة من التصعيد في قطاع غزة.
وكشفت المصادر ذاتها بأن المقاومة ستلتزم بالاتفاق طالما التزم به الاحتلال الصهيوني، غير أنها أكدت أن أي اتفاق « سيظل هشاً في ظل عدم التزام الاحتلال به وخرقه بين الحين والآخر ».


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