الجامعة العربية تدعو الجزائر والمغرب لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في بيان له، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب اعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، و دعا البلدين الي ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وإن الأمل لا يزال معقوداً علي استعادة الحد الأدني من العلاقات بما يحافظ علي استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

وكان الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة قد أعلن في ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء، قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما إياها بعدم التوقف عن فعل أعمال عدائية ضد الجزائر منذ استقلالها، مضيفا أن آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الصهيوني خلال زيارته الرسمية إلى المغرب مؤخرا .

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