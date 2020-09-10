الجامعة العربية تُسقط مشروع قرار فلسطيني يُدين التطبيع الإماراتي الصهيوني

أسقطت الجامعة العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب عبر تقنية « فيديو كونفرانس » يوم أمس الأربعاء، مشروع قرار فلسطيني يُدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الصهيوني.

ولم يدن البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي التطبيع مع الاحتلال، واكتفى بتجديد التمسك بمبادرة السلام العربية كحلٍ للقضية الفلسطينية، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقد اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مساء أمس الأربعاء، بأن دولة فلسطين خرجت من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أكثر قوة، موضحًا أنه من خلال رئاسة فلسطين لهذه الدورة استطاعت أن تمنع صدور بيان عن وزراء الخارجية العرب يشرعن أو على الأقل يعطي الضوء الأخضر لدولة الإمارات لكي تذهب بدعم عربي للتوقيع على التطبيع مع دولة الاحتلال، أو لا يبدي أي اعتراض أو معارضة على تلك الخطوة كأنها تتماشى مع الإجماع العربي.

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