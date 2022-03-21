الجزائر: استشهاد 3 عسكريين إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية

استُشهد 3 عسكريين جزائريين يوم الأحد، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وقد تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه الى جيشه وإلى أسر العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين، برج باجي مختار، دفاعا عن حرمة التراب الجزائري.

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