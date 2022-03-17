الجزائر: القبض على 7 إرهابيين بسكيكدة

ألقت مفارز للجيش الجزائري القبض على 7 إرهابيين بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بسكيكدة، فيما تم العثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في عملية عسكرية في 19 فيفري الماضي.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أنه « في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات القوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفارز للجيش الجزائري، يوم 16 مارس 2022، القبض على سبعة (07) إرهابيين وعثرت على جثة (01) إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فيفري الفارط، فيما تم استرجاع ثمانية (08) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى ».

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