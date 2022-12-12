الجزائر: القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر

تمكنت مفارز من الجيش الجزائري يوم الأحد، من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر إثر عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية بولاية تيبازة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأوضح البيان أنه « في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت الأحد 11 ديسمبر 2022 مفارز من الجيش الجزائري من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف إرهابي آخر ».

كما مكنت هذه العملية النوعية من « استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضخيتين، أربعة مخازن ذخيرة، ثلاثة نظارات ميدان، هاتف نقال وأغراض أخرى ».

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