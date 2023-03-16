الجزائر: تبون يُجري تعديلا حكوميا



أجرى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، تعديلا حكوميا، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

و قد شمل التعديل كلا من:

- أحمد عطاف: وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

- ابراهيم مراد: وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

- عبد الرشيد طبي: وزيرا للعدل حافظا للأختام

- لعزيز فايد: وزيرا للمالية

- محمد عرقاب: وزيرا للطاقة والمناجم

- العيد ربيقة: وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

- يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

- عبد الحكيم بلعابد: وزيرا للتربية الوطنية

- كمال بداري: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

- ياسين ميرابي: وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

- صورية مولوجي: وزيرة للثقافة والفنون

- عبد الرحمان حماد: وزيرا للشباب والرياضة

- مريم بن ميلود: وزيرة للرقمنة والإحصائيات

- كريم بيبي تريكي: وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- كوثر كريكو: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

- علي عون: وزيرا للصناعة والانتاج الصيدلاني

- محمد عبد الحفيظ هني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

- محمد طارق بلعريبي: وزيرا للسكن والعمران والمدينة

- الطيب زيتوني: وزيرا للتجارة وترقية الصادرات

- محمد بوسليماني: وزيرا للاتصال

- لخضر رخروخ: وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

- طه دربال: وزيرا للري

- يوسف شرفة: وزيرا للنقل

- مختار ديدوش: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية

- عبد الحق سايحي: وزيرا للصحة

- فيصل بن طالب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

- بسمة عزوار: وزيرة للعلاقات مع البرلمان

- فايزة دحلب : وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة

- أحمد بداني: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

- ياسين المهدي وليد: وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

- يحيى بوخاري: أمينا عاما للحكومة.

كما عين رئيس الجمهورية كلا من عبد العزيز خلف، وزير للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، و محمد نذير العرباوي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

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