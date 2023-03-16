الجزائر: تبون يُجري تعديلا حكوميا

أجرى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، تعديلا حكوميا، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.
و قد شمل التعديل كلا من:
- أحمد عطاف: وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
- ابراهيم مراد: وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- عبد الرشيد طبي: وزيرا للعدل حافظا للأختام
- لعزيز فايد: وزيرا للمالية
- محمد عرقاب: وزيرا للطاقة والمناجم
- العيد ربيقة: وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
- يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
- عبد الحكيم بلعابد: وزيرا للتربية الوطنية
- كمال بداري: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
- ياسين ميرابي: وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين
- صورية مولوجي: وزيرة للثقافة والفنون
- عبد الرحمان حماد: وزيرا للشباب والرياضة
- مريم بن ميلود: وزيرة للرقمنة والإحصائيات
- كريم بيبي تريكي: وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- كوثر كريكو: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
- علي عون: وزيرا للصناعة والانتاج الصيدلاني
- محمد عبد الحفيظ هني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
- محمد طارق بلعريبي: وزيرا للسكن والعمران والمدينة
- الطيب زيتوني: وزيرا للتجارة وترقية الصادرات
- محمد بوسليماني: وزيرا للاتصال
- لخضر رخروخ: وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
- طه دربال: وزيرا للري
- يوسف شرفة: وزيرا للنقل
- مختار ديدوش: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية
- عبد الحق سايحي: وزيرا للصحة
- فيصل بن طالب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
- بسمة عزوار: وزيرة للعلاقات مع البرلمان
- فايزة دحلب : وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة
- أحمد بداني: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
- ياسين المهدي وليد: وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
- يحيى بوخاري: أمينا عاما للحكومة.
كما عين رئيس الجمهورية كلا من عبد العزيز خلف، وزير للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، و محمد نذير العرباوي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
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