الجزائر: تبون يُعيّن وزير الخارجية رئيسا للوزراء بالنيابة ويُقيل وزير الداخلية

قرر الرئيس الجزائري « عبد المجيد تبون » اليوم الخميس، إنهاء مهام صلاح الدين دحمون بصفته وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

كما قرر رئيس الجمهورية تكليف « كمال بالجود » وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة.

وعين عبد المجيد تبون، وزير الخارجية صبري بوقادوم رئيسا للوزراء بالنيابة خلفا لنور الدين بدوي الذي قدم له استقالته اليوم.

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