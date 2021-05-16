الجزائر تفتح حدودها البرية والجوية جزئيا

قرر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية اليوم الأحد، الفتح الجزئي للحدود، ابتداء من الفاتح جوان المقبل.

وأكد مجلس الوزراء في بيانه، أن مجلس الوزراء وافق على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل.

كما تم التشديد، خلال هذا الاجتماع ، على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.

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