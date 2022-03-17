الجزائر تُخفّف إجراءات الدخول إلى ترابها

أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية اليوم الخميس، عن تدابير مخففة للنظام الصحي الـمتعلق بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني (المطارات والموانئ والحدود البرية).

وأوضح بيان الوزارة عبر حسابها الرسمي على « فايسبوك » أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 20 مارس 2022، أهمها تقديم جواز تلقيح يعود تاريخه إلى أقل من تسعة (09) أشهر، مع تقديم اختبار سلبي RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 72 ساعة، بالنسبة للأشخاص غير الملقحين، فيما تم إلغاء اختبار المضادات الجينية عند الوصول

وأشارت مصالح الوزير الأول إلى أن هذا النظام يظل قابلا للتكييف وفق تطور الوضع الوبائي.

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