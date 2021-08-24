الجزائر تُعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

اخر تحديث : 24/08/2021

المغرب والجزائر

أعلن الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
وقال لعمامرة إن المغرب جعل من أراضيه منصة تسمح لقوى خارجية بالإدلاء بتصريحات عدائية ضد الجزائر.

وبين الوزير الجزائري بأن المملكة المغربية لم تتوقف عن فعل أعمال غير ودية وأعمال عدائية و دنيئة ضد الجزائر وذلك منذ استقلالها، مضيفا أن آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الصهيوني خلال زيارته الرسمية إلى المغرب مؤخرا .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق