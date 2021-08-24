الجزائر تُعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أعلن الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وقال لعمامرة إن المغرب جعل من أراضيه منصة تسمح لقوى خارجية بالإدلاء بتصريحات عدائية ضد الجزائر.

وبين الوزير الجزائري بأن المملكة المغربية لم تتوقف عن فعل أعمال غير ودية وأعمال عدائية و دنيئة ضد الجزائر وذلك منذ استقلالها، مضيفا أن آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الصهيوني خلال زيارته الرسمية إلى المغرب مؤخرا .

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